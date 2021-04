Florin Cîțu: Îi asigur pe toți membrii cabinetului că evaluarea se va face pe baza performanței. Nu voi încălca niciodată Constituția pentru nimeni și pentru niciun motiv (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că membrii Guvernului vor fi evaluați pe criterii de performanță și nu pe baza a ceea ce spun că fac.

”Îi asigur pe toți membrii cabinetului că evaluarea se va face pe baza performanței, pe baza a ceea ce fac, și nu pe ceea ce spun că fac”, a declarat Florin Cîțu, luni, la finalul ședinței conducerii PNL.

Întrebat dacă le va oferi celor din coaliție garanții că nu va mai demite vreun ministru înainte de a se consulta cu ei, Florin Cîțu a răspuns: ”Nu s-a cerut așa ceva. Îmi voi exercita acest mandat aș cum sunt atribuțiile date de Constituție. Nu voi încălca niciodată Constituția României pentru nimeni și pentru niciun motiv”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.