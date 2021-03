Florin Cîţu: Îmi aduc aminte de protestul poliţiştilor, în stradă toţi, supăraţi. Nu i-am văzut în aceste zile să spună ceva despre cazul de la Oneşti (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că polițiștii au protestat în ultimele zile, nemulțumiți de înghețarea salariilor, dar n-a auzit ca aceștia să fi spus ceva despre cazul de la Onești.

„Eu îmi aduc aminte în aceste zile de protestul poliţiştilor, în stradă toţi, supăraţi, supăraţi. Nu i-am mai văzut în aceste zile să spună ceva despre cazul de la Oneşti. Nu am văzut pe cineva din sindicate să iasă să ne spună ceva”, a declarat prim-ministrul, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.