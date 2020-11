Florin Cîțu: IMM Invest continuă și anul viitor. Ajutorul pentru părinți și șomajul tehnic se vor prelungi și ele în 2021. Lucrăm la cel cu amânarea ratelor. Poate nu vor avea aceeași formă (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a explicat că „majoritatea economiei își revine”. „Știm care sunt sectoarele unde revenirea este mai greoaie și le vom ajuta și pe acestea în perioada următoare”, a subliniat demnitarul liberal, luni seară, în direct pe B1 TV, unde a vorbit și despre strategia liberalilor privind taxele.

