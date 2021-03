Florin Cîțu: În martie vom vaccina aproape un milion de români, iar în aprilie aproape două milioane. De această dată, regulile merg în paralel cu campania de vaccinare, care va ajuta foarte mult (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat că în România vor fi vaccinate aproape un milion de persoane în luna martie, respectiv aproape două milioane în aprilie. În conferința de presă de miercuri, premierul a vorbit despre modificarea intervalului orar în care este restricționată circulația pe timp de noapte, context în care s-a arătat de părere că, în lupta cu pandemia de COVID-19, diferența o va face faptul că, de aceasta dată, regulile sunt însoțite de campania de vaccinare.

