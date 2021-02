Florin Cîțu, în Parlament: Cei de la PSD m-au invitat ca să vadă cât rezist la înjurăturile lor. Eu vă spun că acest prim-ministru rezistă (VIDEO)

Florin Cîțu a susținut, luni, un discurs în Parlamentul României, în cadrul ”Orei premierului”. Ajuns la tribună, șeful Guvernului a susținut că faptul că cei de la PSD l-au chemat în Parlament nu are legătură cu bugetul României pe 2021. ”Ei m-au invitat ca să vadă cât rezist la înjurăturile lor”, a declarat Florin Cîțu.

”De fiecare dată când sunt invitat în Parlament și este respectată procedura, vin și răspund. Românii ar trebui să știe că această invitație din partea grupului PSD, nu are legătură cu bugetul României. Ei m-au invitat ca să vadă cât rezist la înjurăturile lor. Eu vă spun că acest prim-ministru rezistă”, a declarat Florin Cîțu.

