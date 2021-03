Florin Cîțu, în Parlament, după ce opoziția a început să scandeze „alocații”: Nu ați depășit vârsta copiilor. Au crescut cu 20% în 2021 – nu știu dacă și pentru dumneavoastră, dar verificăm

Prim-ministrul a fost prezent luni în plenul Parlamentului, unde a fost dezbătut proiectul de buget pentru anul 2021. În timp ce își susținea discursul, Florin Cîțu a fost întrerupt de mai multe ori de parlamentari din opoziție, iar la un moment dat aceștia au început să scandeze „alocații”. În replică, premierul le-a spus că nu au „depășit vârsta copiilor” și că îi înțelege că „le trebuie bani de buzunar”.

„Nu ați depășit vârsta copiilor. Vreți alocații... Eu credeam că sunt pentru copii, nu pentru parlamentari, dar în fine. Dacă sunteți la vârsta copiilor, asta este. Vă înțeleg că vă trebuie bani de buzunar, asta este”, a declarat premierul.

