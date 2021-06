Florin Cîțu: În România, vor intra 76 de miliarde de euro, până în 2027. Aceste investiții vor fi implementate cu ajutorul sectorului privat. Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu s-a întâlnit, sâmbătă, la Sibiu, cu mai mulți antreprenori locali, întrevederi în urma cărora a precizat că oamenii de afaceri trebuie să se pregătească pentru că investițiile din PNRR și din fondurile europene nu pot fi implementate fără implicarea sectorului privat. În acest context, premierul a precizat și că taxele nu vor fi majorate și nici nu vor fi introduse taxe noi.

Florin Cîțu: În România, vor intra, până în 2027, 76 de miliarde de euro. Este nevoie de fiecare companie din România să se pregătească

”Am avut două întâlniri cu oamenii de afaceri din Sibiu. Mesajul este foarte clar și voiam să mă văd cu acești oameni pentru că, în România, vor intra, până în 2027, 76 de miliarde de euro. Noi pregătim pentru acești bani, dar aceste investiții vor fi implementate cu ajutorul sectorului privat. Este nevoie de fiecare companie din România să se pregătească, să știe că urmează acești bani și să lucreze să-și dezvolte capacitatea de producție. Mesajul a fost foarte clar, am menținut ceea ce spun din primul moment în care am preluat Ministerul Finanțelor și apoi mandatul de premier, nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Țin foarte mult la predictibilitate”, a declarat prim-ministrul în cadrul unei conferințe de presă.

În acest context, Cîțu a reamintit de ce fonduri va beneficia România în următorii ani, bani destinați investițiilor și reformelor.

”În același timp, am reafirmat că în perioada următoare sunt două mesaje foarte clare: investiții și reforme. Investițiile le facem din PNRR, sunt 29,2 miliarde de euro, fonsuri europene – 46 de miliarde și, bineînțeles, un buget minim de investiții în fiecare an din bugetul de stat, de cel puțin 60 de miliarde de lei. Acestea sunt sumele despre care discutăm în perioada următoare. Am spus că ne pregătim pentru o guvernare de cel puțin 8 ani și acesta este mesajul pentru antreprenorii din România”, a mai spus Florin Cîțu.

