Florin Cîțu: În scenariul optimist, 2 milioane de persoane vacinate până în 29 martie / Până la final de septembrie, 10,4 milioane de vaccinați cu ambele doze / Sunt 23 de milioane de doze deja plătite, să vedem când vin (VIDEO)

În scenariul optimist, România va primi 4,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 până în 29 martie, dată până la care, tot într-un scenariu optimist, va avea 2 milioane de persoane vaccinate la nivel național, a precizat premierul Florin Cîțu, care a explicat că tot până până atunci au fost deja asigurate 2,4 milioane de doze dintre cele 23 de milioane deja plătite. Așa cum arată programarea în prezent, spune prim-ministrul, 10,4 milioane de cetățeni vor fi vaccinați cu ambele doze până la sfârșitul lunii septembrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.