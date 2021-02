Florin Cîțu: În trimestrul IV din 2020, când Europa trecea prin alte perioade de lockdown, România a avut cea mai mare creștere economică / Campania de vaccinare, una de succes (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a participat, joi, la evenimentul „Performerii anului 2020” organizat de Bursa de Valori București, unde a declarat că pentru un guvern cel mai important lucru este „să câștige încrederea investitorilor”. Totodată, premierul a declarat că marea provocare din 2021 este campania de vaccinare și spune că, contrar așteptărilor, România are una „de succes”.

Florin Cîțu, la evenimentul „Performerii anului 2020”. Ce a declarat premierul despre relația dintre Guvern și investitori, dar și despre campania de vaccinare

„Îmi aduc aminte, anul trecut, acum un an, când a început pandemia sau când începeam să luăm acele măsuri, nu prea știam exact ce se va întâmpla și au urmat două luni de zile în care economia a fost total închisă. Vă spun că au fost momente foarte dificile, pentru că pe de o parte voiam să menținem capacitatea de producție funcțională, pe de altă parte cum plătești pentru ca capacitatea de producție să rămână funcțională, și atunci un singur lucru trebuia să facem – să arătăm tuturor investitorilor (...) că avem un plan foarte bun de a redresa economia, de a o scoate din această situație de criză”, a declarat prim-ministrul.

Demnitarul liberal susține că oportunitatea măsurilor luate de Guvern a fost confirmată de realitate.

„Cred că i-am convins pe investitori anul trecut și am reușit să păstrăm ratingul României în perioadă dificilă, am reușit să finanțăm un deficit la dobânzi din ce în ce mai mici, ceea ce a arătat încredere în acele măsuri, am reușit să avem două emisiuni de succes pe Fidelis către populație și chiar și în euro, sume-record, un miliard de euro a fost a doua. Toate acestea mi-au arătat că am luat măsurile bune. Oamenii au avut încredere în măsurile pe care le-a luat acel guvern, iar confirmarea cifrelor, confirmarea realității, a venit când am primit cifrele pentru creșterea economică pe tot anul trecut, estimările în acest moment, care au fost mai bune decât orice estimări ale oricărui specialist, chiar și ale noastre, și în trimestrul IV anul trecut, când Europa trecea prin alte perioade de lockdown, România a avut cea mai mare creștere economică”, a afirmat Florin Cîțu.

Bloomberg a realizat o analiză privind evoluția economică a României, remarcând că economia națională a depășit restul UE în ultimul trimestru din 2020, „întrucât guvernul a ales să nu impună genul de blocare dură care a închis cea mai mare parte a continentului”.

Toate aceste lucruri au fost posibile, spune prim-ministrul, pentru că guvernul liberal a reușit să pună la punct un plan, „care a câștigat încrederea investitorilor”.

„Toate acestea s-au întâmplat pentru că am reușit să punem la punct un plan, care a câștigat încrederea investitorilor și cred că acest lucru a fost cel mai important anul trecut, și este cel mai important pentru un guven, să câștige încrederea investitorilor. E foarte greu de câștigat această încredere, e foarte ușor de pierdut”, a adăugat premierul.

Florin Cîțu susține că Guvernul continuă „în aceeași direcție și anul acesta”

„Bineînțeles, provocarea majoră anul acesta – campania de vaccinare. Până acum, România, împotriva tuturor celor care nu ne dădeau șanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem în Uniunea Europeană pe locul 3 în ceea ce privește numărul de persoane care au fost vaccinate total, cu două doze, și la nivel global suntem pe locul 7. Nu cred că exista cineva care să dea această variantă când a început campania de vaccinare. Nu se gândea nimeni că România va avea o campanie de vaccinare de succes, dar exact ca anul trecut ne facem temele, luăm un plan și îl ducem, și îl îndeplinim”, a mai spus premierul Florin Cîțu.Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi