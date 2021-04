Florin Cîțu: Încă nu am atins obiectivul de a avea 1.600 de paturi la ATI. Mai sunt doar șase locuri libere la nivel național / Acest val va dura poate două-trei luni de zile (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a participat duminică la ședința Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, iar la finalul evenimentului a declarat că la nivel național încă nu a fost atins obiectivul de a avea 1.600 de paturi la Terapie Intensivă. În secțiile ATI din țară mai sunt doar șase locuri libere, a mai precizat premierul, care s-a arătat de părere că al treilea val pandemic „va dura poate două-trei luni de zile”.

Florin Cîțu, despre evoluția epidemiei de COVID-19 și situația din secțiile ATI

„Am venit astăzi la CNCCI pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu obiectivul acela de a avea 1.600 de paturi la ATI. Încă nu este atins, dar recunosc că am avertizat atunci și din păcate a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi, sunt 1.531 de persoane internate în ATI și doar șase locuri libere la nivel național”, a declarat premierul, duminică după ședința CNCCI.

Florin Cîțu a explicat că, pe de o parte, epidemia de COVID-19 evoluează într-un mod pozitiv, pentru că scăderea numărului de cazuri noi „se consolidează”, însă „în același timp, oarecum contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital și avem mai persoane în ATI”.

„Trebuie să atingem acest obiectiv de 1.600 de paturi și este nevoie de acțiuni. În același timp, am stat și am discutat mai mult cu specialiștii. Am vrut să înțeleg puțin lucrurile, pentru că pe de o parte avem o evoluție pozitivă în ceea ce privește numărul de persoane infectate, deci vedem că, după ce am ajuns la un platou, începem să scădem, scădere care se consolidează, dar în același timp, oarecum contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital și avem mai multe persoane în ATI. Am vrut să înțeleg puțin ce se întâmplă și cum să ne pregătim. Am vrut să înțeleg puțin ce se întâmplă și cum să ne pregătim pentru perioada următoare. Așa cum am zis, acest val va dura poate două-trei luni de zile și trebuie să ne concentrăm să folosim toate resursele pentru perioada următoare ca să trecem peste acest val, în timp ce ne ocupăm de campania de vaccinare”, a adăugat prim-ministrul.

Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată bilanțul prezentat duminică de autorități. Un număr de 906.659 de pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce 25.135 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Conform datelor oficiale, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.531 de bolnavi de COVID-19.