Florin Cîțu: Încrederea managerilor de companii în perspectivele de creștere a României, la un nivel record în ultimul deceniu. Când companiile au încredere, înseamnă că investesc (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit vineri despre studiul efectuat de PricewaterhouseCoopers, care arată că „încrederea executivilor în perspectivele de creștere a economiei a atins un nivel record în ultimul deceniu”, de când este realizat acest raport. Potrivit premierului, „cam 50% dintre manageri spun că au avut condiții bune în România anul trecut și asta garantează că vor investi în perioada următoare”.

Florin Cîțu, despre încrederea managerilor de companii în perspectivele de creștere a României

„Astăzi am primit și un studiu, care a fost făcut ieri și nu știu cât a fost de mediatizat, dar care arată clar că România merge în direcția bună. Este un studiu făcut de PricewaterhouseCoopers și aș vrea să vă citesc doar un singur lucru. El este public, este vorba despre un interviu pe care această companie îl ia managerilor companiilor din România. Astăzi, în acest moment, încrederea executivilor, sau a acestor manageri, în perspectivele de creștere a României a atins un nivel record în ultimul deceniu, de când este realizat acest raport, deci este de trei ori mai mare procentual al celor optimiști față de ediția din 2020”, a declarat primul-ministru, vineri, într-o conferință de presă organizată la Zalău.

Florin Cîțu susține că soluțiile propuse anul trecut sunt cele care „au dat încredere acestor manageri”.

„Suntem doar la un an după pandemie, de abia am ieșit din pandemie, și optimismul acestor manageri este la nivel record, cel mai mare din ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă că soluțiile pe care le-am propus anul trecut și faptul că am spus că transferăm resursele spre investiții pentru a produce mai mult, ca după aceea toată lumea să se bucure de rezultatele investițiilor, au dat încredere acestor manageri. Faptul că am plătit facturile la timp, factul că am fost transparenți și am venit cu măsuri precum rambursarea TVA cu control ulterior și multe altele pe care le-am luat în aceaastă perioadă au dus la încrederea managerilor în România”, a adăugat liberalul.

Premierul a punctat că, „atunci când companiile au încredere, înseamnă că investesc”.

„Vor angaja mai mulți oameni, și aici avem iarăși un rezultat foarte bun – 30% din cei intervievați spun că numărul de angajați din organizațiile lor a crescut în ultimele 12 luni de zile, deci acești manageri spun, 30% dintre ei, că au angajat mai mulți oameni în ultimele 12 luni de zile. La nivel global e vorba de cam 24% care spun că au făcut acest lucru. Avem 20% din directorii generali care afirmă că au reușit să păstreze relativ constant numărul angajaților. Cam 50% dintre manageri spun că au avut condiții bune în România anul trecut și asta garantează că vor investi în perioada următoare”, a mai spus Florin Cîțu.

