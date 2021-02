Premierul Florin Cîțu a declarat, luni dimineață, că deficitul bugetar de 7,16% nu poate fi depășit cu niciun chip și că orice amendament ce va fi depus în Parlament la legea bugetului de stat trebuie să indice clar sursa de finanțare.

„Nu a fost depus niciun amendament până acum. Mesajul pentru colegi e același, că nu putem depăși deficitul de 7,16% din PIB. Orice amendament trebuie să vină cu surse de finanțare să nu crească deficitul bugetar”, a declarat Cîțu.

Prim-ministrul a răspuns astfel întrebărilor reporterilor în legătură cu un amendament propus chiar de colegi de-ai săi de partid, mai precis de liderul PNL Ludovic Orban și vicepreședintele PNL Florin Roman. Amendamentul prevede acordarea a 24 de călătorii gratuite pentru studenţi. Acesta ar putea crește deficitul bugetar dacă nu e prevăzută sursa de finanțare.

Întrebat dacă el, ca senator, va vota acest amendament, Cîțu a răspuns: „Repet, să vină amendamentul și discutăm atunci. Dar eu nu fac diferența dintre premier și senator”.

Calendarul adoptării bugetului în Parlament depinde de Birourile permanente reunite. „Sper să fie cât mai repede”, a punctat Cîțu.

Despre amendamentele anunțate deja de PSD, prim-ministrul a spus că acestea demonstrează faptul că social-democrații vor să scoată România din Uniunea Europeană: „Sursa de finanțare reprezintă contribuția României la UE. Noi plătim contribuția la UE și de acolo vrea PSD să ia banii, ca să ne scoată din Uniunea Europeană”

