Florin Cîțu, întrebat dacă își dorește o funcție la conducerea PNL: Bineînțeles. Experiența pe care am acumulat-o ca parlamentar, ministru și premier poate să ajute partidul / Ce spune despre relația cu Ludovic Orban (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, la Parlament, că își dorește o funcție în structurile de conducere ale PNL, precizând că experiența pe care a acumulat-o în funcțiile pe care le-a ocupat până acum ”poate să ajute partidul”.

Întrebat dacă la congresul pe care liberalii ar trebui să-l organizeze în acest an va candida pebtru o funcție de la vârful partidului, Florin Cîțu a răspuns: ”Bineînțeles. (...) Am spus întotdeauna că experiența pe care am acumulat-o ca parlamentar, ministru de Finanțe și premier este o experiență care poate să ajute partidul în perioada următoare”.

Întrebat, de asemenea, care este relația lui cu Ludovic Orban în acest moment, Florin Cîțu a precizat: ”Este una foarte bună”.

