Întrebat în timpul intervenției sale la emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, dacă Ludovic Orban a furat startul în lupta pentru conducerea PNL, Florin Cîțu a declarat că este normal ca acesta să își dorească să candideze.

“Este normal! Este președintele partidului, este normal să își dorească să continue. Eu am candidat în echipa domniei sale în 2017, deci nu am nicio problemă”, a precizat Florin Cîțu.

Întrebat despre declarațiile lui Ludovic Orban, potrivit cărora l-ar coopta în echipa sa, Florin Cîțu a răspuns:

“Este o apreciere a muncii pe care am făcut-o până acum și ca premier, și mă bucură. Domnul Boc mă apreciază, domnul Ludovic Orban mă apreciază. Este foarte bine să fii apreciat de președintele partidului. Este foarte bine că sunt apreciat.

Avem o coaliție puternică, care se concentrează pe PNRR, acesta este obiectivul nostru pe termen scurt. Bineînțeles că sunt lupte interne și la PNRR. Sau să nu-i spunem lupte, competiții. Vor fi, vom vedea. Sunt congrese care vor fi cu competiție. Guvernarea va continua și va continua bine”, a declarat Florin Cîțu.

