Florin Cîţu a fost întrebat, luni, ce va face dacă nu va fi atinsă ţinta de 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie şi dacă se gândeşte să îşi dea demisia.

Premierul a răspuns: "Nu văd niciun motiv ca această ţintă să nu fie atinsă. Şi cu cât suntem mai aprope de ea, suntem mai aproape de normalitate".

Declarația premierului are loc în contextul în care ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, consideră că nu este posibil ca în acest ritm de vaccinare România să ajungă la cinci milioane de persoane vaccinate cu două doze, dar afirmă că este probabil să se atingă această cifră pentru persoanele cărora li se administrează o singură doză.

