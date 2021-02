Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la funcția de președinte al PNL: „Sunt vicepreședinte al Partidului Național Libera, vă dați seama, toți vrem să candidăm la Congres” (VIDEO)

În timpul conferinței de presă de sâmbătă, Florin Cîțu a fost întrebat ce se va întâmpla cu salariile bugetarilor dacă Guvernul va rămâne în funcție și în 2022 și dacă Executivul intenționează să înghețe și în viitor salariile din sectorul bugetar. Premierul a precizat că vor exista reforme, pe care este dispus să și le asume.

„Cred că greșeala pe care o fac mulți astăzi este să se uite la acest Guvern ca la un Guvern pe termen scurt. Este un Guvern de coaliție, iar acest buget pentru anul 2021 este cel care curăță, iar eu asta le cer colegilor mei, să avem răbdare, pentru că vor veni și anii următori cu mai multe investiții. Ceea ce se va înâmpla cu salarizarea în sectorul bugetar vom știi exact după ce vom avea legea salarizării.

Există un grup de lucru format în acest sens. Așa cum am mai spus, sunt patru reforme: legea pensiilor, salarizare, educație și administrație fiscale, pe care le vom trimite în acest an. Sunt lucruri pe care le-am agreat deja și le-am prezentat Comisiei Europene și am primit opinii favorabile. Sunt lucruri pe care oamenii le așteaptă”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la funcția de președinte al PNL

„Sunt vicepreședinte al Partidului Național Libera, vă dați seama, toți vrem să candidăm la Congres”, a spus premierul, sâmbătă. Totodată, în timpul aceleiași conferințe de presă, întrebat pentru a doua oară dacă va candida ca președinte al PNL, Cîțu a mai adăugat: „Este prea devreme să discutăm așa ceva. Eu v-am spus doar că în acest moment, îmi asum orice risc politic pentru a face România să meargă pe direcția bună”.

