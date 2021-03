Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la președinția PNL: Acum prioritatea mea este implementarea bugetului (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a fost invitatul lui Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir la „Bună, România!”, miercuri seară, pe B1 TV, iar în finalul emisiunii a fost întrebat dacă va candida la președinția PNL. În replică, prim-ministrul a declarat că liberalii nici măcar nu și-au anunțat ziua Congresului, iar astfel de discuții nu au sens în acest moment, când prioritatea sa este implementarea bugetului.

