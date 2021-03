Florin Cîțu, întrebat dacă vor fi impuse noi restricții: În funcție de evoluția situației, vom veni cu măsuri / E foarte important ca de fiecare dată când cineva nu respectă regulile să fie sancționat (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că va fi analizată evoluția epidemiei de coronavirus și, în funcție de rezultate, „vom veni cu măsuri”. Șeful Guvernului a precizat, însă, că acum sunt în vigoare mai multe restricții ce trebuie respectate. „E foarte important ca de fiecare dată când cineva nu respectă regulile să fie sancționat dacă vrem să reducem rata infectărilor”, a subliniat Cîțu. Precizările vin în contextul în care incidența cazurilor de COVID-19 a crescut iar în România, țara noastră sărind pragul de 4.000 de infectări pe zi.

Întrebat dacă Guvernul pe care îl conduce ia în calcul impunerea de noi restricții, dat fiind că a crescut rata de infectări cu coronavirus, premierul a răspuns: „Vom analiza situația, vom vedea evoluția și în funcție de evoluția situației, vom veni cu măsuri, dar în acest moment sunt măsurile pe care le avem, pe acestea le implementăm”.

Cât despre efectele economice ale restricțiilor, prim-ministrul a afirmat: „Tocmai pentru a reduce din impactul negativ al acestor măsuri, există în continuare și măsura de muncă flexibilă, șomaj tehnic, sunt măsuri care au dat rezultate anul trecut și sunt în vigoare și pentru anul acesta. Cât despre predictibilitate, depinde de noi toți românii să respectăm regulile”.

