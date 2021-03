Florin Cîțu, întrebat despre carantinarea Capitalei: Opiniile Ministerului Sănătății sunt importante, dar decizia va fi luată după ce ascultăm toate opiniile (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat, luni, într-o conferință de presă, că încă de anul trecut a dorit ca economia să rămână deschisă, „pentru că doar așa putem să plătim costul pandemiei”. Întrebat dacă ar trebui să ne așteptăm la carantinarea Capitalei, având în vedere clarațiile lui Vlad Voiculescu, premierul a explicat că opiniile Ministerului Sănățtii „sunt importante” și vor fi luate în calcul, însă a subliniat că decizia va fi luată abia după ce vor fi ascultate toate opiniile, inclusiv cele ale specialiștilor și ale primarilor de sector.

Întrebat dacă ar trebui să ne așteptăm la carantinarea Capitalei și dacă și-a schimbat opinia în acest sens, având în vedere că Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat că posibilitatea introducerii unei măsuri de acest gen nu poate fi exclusă și că pare că aceasta este direcția spre care ne îndreptăm, premierul Florin Cîțu a explicat: „Personal, vă aduc aminte ce am spus anul trecut. Eu vă spun opinia mea personală. Am vrut să păstrăm economia deschisă pentru că doar așa putem să plătim costul pandemiei. Avem nevoie de o economie deschisă. Am găsit soluții anul trecut pentru a menține economia deschisă. Personal, bineînțeles că îmi doresc să nu ajungem la o situație de carantinare. Ascult toate opiniile specialiștilor, așa am făcut și când a fost vorba de deciziile din ultima perioadă. Decizia o luăm după aceea. Opiniile care vin de la Ministerul Sănătății sunt importante și le vom lua în calcul, dar decizia o vom lua după ce am ascultat toate opiniile, de aceea aștept și discuțiile cu prefecții, discuțiile cu primarii de sectoare ș.a.m.d”.

știre în curs de actualizare