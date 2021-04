Florin Cîțu: Joi avem ședință de Guvern, pentru că sunt mai multe acte normative, inclusiv de la Ministerul Sănătății, care trebuie adoptate. Ele nu suportă amânare (VIDEO)

Florin Cîțu, premier și ministru interimar al Sănătății, a anunțat miercuri seară că, joi, va avea loc o ședință de Guvern, pentru că sunt mai multe acte normative importante, inclusiv de la Ministerul Sănătății, care trebuie adoptate.

Ședința de Guvern trebuia să aibă loc miercuri la ora 13.00, dar a fost amânată după ce miniștrii USR-PLUS au refuzat să se mai prezinte, urmare a deciziei lui Cîțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna a refuzat să ocupe funcția interimar, așa că aceasta a fost preluată chiar de premier.

„Mâine vom avea ședință de Guvern, pentru că sunt mai multe acte normative importante pentru toți românii care trebuie adoptate. O parte dintre ele vin de la Ministerul Sănătății, acte normative care nu suportă amânare”, a declarat Florin Cîțu, miercuri seară.

