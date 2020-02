UPDATE: Florin Cîțu a primit aviz de respingere în urma audierii din comisiile reunite de finanțe ale Parlamentului.

Florin Cîțu, ministrul propus pentru portofoliul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost audiat, luni, în comisiile de specialitate din Parlament.

Începând printr-un apel la președintele de ședință, căruia i-a cerut să prevină ”derapajele” verbale care s-au produs la precedenta sa audiere pentru postul de ministru, Florin Cîțu a vorbit despre obiectivele pe care le-a atins pe parcursul celor trei luni de mandat.

Astfel, ministrul propus pentru Finanțe a amintit, printre altele, de „uciderea OUG 114” și de eliminarea supraaccizei la carburanţi.

"În programul de guvernare care a fost aprobat în Parlament anul trecut au fost câteva lucruri pe care deja le-am făcut şi aş vrea să le menţionez, pentru că sunt foarte mândru că s-au rezolvat. În primul rând, Ordonanţa 114, care, deşi a trebuit să avem două încercări, până la urmă a fost ucisă prin ordonanţă de urgenţă. A fost eliminat split TVA, a fost eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă part-time şi, bineînţeles, eliminarea supraaccizei la carburanţi. Deci, câteva lucruri pe care eu sunt mândru că am reuşit să le facem în aceste trei luni de mandat", a spus luni Florin Cîţu.

Totodată, liberalul a menționat că în toamna lui 2019, atunci când PNL a preluat guvernarea, veniturile erau mai mici față programul estimat cu 18 miliarde de lei.

Întrebat pe ce anume se duc împrumuturile făcute de Ministerul Finanțelor, Florin Cîțu a susținut că lunar, se plătesc de la buget salarii de peste 9 miliarde de lei, medicamente de 4 miliarde de lei, cheltuieli de capital - 2 miliarde lei, pensii și ajutoare de 10 miliarde de lei.

De asemenea, ministrul a susținut că afirmațiile potrivit cărora Finanțele se împrumută mai scump decât piața nu au sens.

”Noi ne împrumutăm mai ieftin decât piața”, a spus Cîțu, adăugând că toate aceste informații sunt publice.

De asemenea, întrebat de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, dacă pensiilor vor fi majorate începând cu 1 septembrie, Cîțu a declarat că ”banii sunt prevăzuți în buget, aplicarea Legii pensiilor ține de Ministerul Muncii”.

În ceea ce privește prioritățile sale ca ministru pentru anul 2020, Florin Cîțu a menționat informatizarea și reformarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„Continuă informatizarea ANAF. Ani de zile acest lucru nu s-a făcut. Știți foarte bine ce situații sunt azi în România. Veți vedea că sunt îmbunătățiri”, a spus acesta, adăugând că reorganizarea ANAF va aduce mai mulți bani la bugetul de stat.

La audierile precedente, Florin Cîțu a primit aviz negativ.

Amintim că premierul interimar Ludovic Orban a declarat, luni, înainte de audierea miniștrilor în comisiile de specialitate, că, indiferent de rezultatul votului, obiectivul PNL este declanșarea alegerilor anticipate.

Totodată, Orban a susținut că membrii Guvernului nu sunt interesați de punctul de vedere al comisiilor, pentru că din punctul lor de vedere, votul este viciat de lipsa de legitimitate a actualului Parlament.

„Audierile se derulează în niște condiții politice care sunt rezultatul alegerilor din 2016. Indiferent cum vor vota parlamentarii PSD, pentru mine important este ca miniștrii să prezinte ce au făcut. Nu ne interesează votul în comisii pentru că e viciat de lipsa de legitimitate a actualului parlament”, a declarat Ludovic Orban.

