Florin Cîțu: La finele anului vom avea creștere economică mai mare decât s-a anticipat. Investițiile se vor traduce în locuri de muncă mai bine plătite și o calitate a vieții mai bună

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că repornirea economiei, ajutată de campania de vaccinare, va face ca, la finele anului, creșterea economică să fie mai mare decât a fost anticipat inițial. Deficitul bugetar va fi mai mic, iar veniturile la buget mai mari. Cîțu a mai spus că decizia agenției de rating Standard & Poor's de a modifica perspectiva economiei românești de la negativ la stabil înseamnă pentru români „investiții mai multe, care se traduc în locuri de muncă mai bine plătite, inflație mai mică, o calitate a vieții mai bună”.

Florin Cîțu, optimist în privința redresării economice

Faptul că agenția de rating Standard & Poor's a modificat perspectiva economiei românești de la negativ la stabil „înseamnă multe lucruri pentru români. Înseamnă că (dobânzile) vor rămâne jos, că vom avea investitori. Standard & Poor's a dat o ștampilă de garanție că acest Guvern e performant. Am promis, la începutul anului, că vom face această trecere de la negativ la stabil și asta s-a întâmplat, pentru că am arătat responsabilitate fiscală, nu ne-am aruncat să folosim măsurile din trecut, arătăm un deficit bugetar în scădere, venituri mai mari la buget si avem două reforme importante - a salarizării și a pensiilor - despre care am anunțat cam cum vor arăta și nu vor deveni surse de instabilitate în bugetul României”, a declarat premierul Florin Cîțu, pentru Digi24.

Acesta a punctat că decizia agenției de rating înseamnă pentru români „investiții mai multe, care se traduc în locuri de muncă mai bine plătite, inflație mai mică, o calitate a vieții mai bună”.

„Veți vedea că ne vom împrumuta și mai ieftin și mă aștept la un deficit sub 7% anul acesta și acest lucru va fi apreciat de agențiile de rating.

Vom avea o creștere economică mai mare, un deficit mai mic, că lumea va circula liber, vom putea avea capacitate de 100% în hoteluri, restaurante, peste tot. Vă dați seama să avem din nou acea economie efervescentă...”, a mai afirmat șeful Guvernului.

Cîțu a mai spus că revenirea economică va duce și la aprecierea monedei naționale.

„Vom avea un deficit mai mic, venituri la buget mai mari. La finele anului, vom avea o creștere economică peste ce a fost estimat la începutul anului”, a continuat prim-ministrul.

Acesta a mai spus că reforma pensiilor și cea a salariilor vor intra în vigoare de anul viitor.Se reduce vârsta de pensionare? Vești bune pentru români

„Vom vedea cum vor arăta în final, dar cel puțin nu vor crește cheltuiele bugetare, asta vă asigur. Dar putem să reducem din cheltuieli prin reorganizarea ministerelor și acest lucru se poate face de fiecare ministru în parte. Sunt sigur că toți vor face, că toți au spus că susțin reforma și un stat cu cheltuieli mai mici”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.