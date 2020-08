Florin Cîțu, la prezentarea rectificării bugetare: Vom crește pensiile în 2020, cu o sumă cu care PSD nu le-a majorat niciodată. Ei tăiau anual sume importante din Sănătate, Educație și investiții – noi le suplimentăm

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a prezentat a doua rectificare bugetară a Guvernului Orban pentru anul 2020 și a subliniat că pensiile vor fi majorate, în timp ce resursele din zona de Educație, Sănătate și investiții vor fi suplimentate. În conferința de presă de joi, demnitarul a anunțat că deficitul bugetar este estimat să crească la 8,6% din PIB, iar Comisia Europeană prognozează o contracție economică de 3,8%.

