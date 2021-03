Florin Cîțu: Le-am cerut lui Valeriu Gheorghiță și Vlad Voiculescu să înceapă, dacă se poate, mai devreme a treia etapă din campanie de vaccinare anti-COVID-19 (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că România va primit 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 în luna martie și tot acum va începe vaccinarea populației generale. Acesta precizat că a cerut ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și președintelui CNCAV, Valeriu Gheorghiță, să înceapă mai devreme a treia etapă de vaccinare, dacă acest lucru e posibil.

„Începem a treia etapă de vaccinare. Vom primi 2,6 milioane de doze în luna martie. Am cerut dlui Gheorghiță și ministrului Sănătății să înceapă, dacă se poate, mai devreme această etapă a treia. Am putea avea 10,4 milioane de oameni vaccinați mai devreme de luna septembrie. Depinde doar de noi să mergem să ne vaccinăm”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Despre faptul că Timișoara a intrat în carantină din cauza numărului mare de infectări, șeful Guvernului a precizat: „Nu s-au respectat regulile și nici nu au fost sancționați cei care nu le-au respectat”.

