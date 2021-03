Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit despre situația din Municipiul București, unde incidența a depășit pragul de 6, și le-a transmis bucureștenilor „să nu asculte scenarii”, ci „să aștepte deciziile”. El a precizat că incidența este doar una dintre informațiile pe care autoritățile le iau în calcul la carantinarea unei localități, precum că și că în acest moment nu se discută despre carantinarea Capitalei. Trebuie analizate inclusiv implicațiile economice pentru o astfel de măsură, a explicat premierul.

