Florin Cîțu: Legea salarizării a creat mai multe probleme decât a rezolvat. Au apărut tot felul de excepții. Orice corectare trebuie să se facă tot în Parlament, transparent

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seară, că au apărut atât de multe excepții la actuala Lege a salarizării, încât aceasta mai mult face probleme decât le rezolvă. Prin urmare, Guvernul pe care îl conduce vrea să vină cu un proiect de modificare a acestei legi, un proiect care să treabă prin Parlament și să fie dezbătut transparent. În paralel, guvernanții vor lucra și la reformarea sistemului de pensii. Despre sporuri, Cîțu a precizat din nou că acestea trebuie să fie legate de performanță.

Florin Cîțu, despre problemele generate de actuala Lege a salarizării

„Sunt domenii în care acestea sunt mai mult de 30% și domenii în care sunt sub 30%, dar, din totalul anveopei salariale, reprezintă aproape 30%. Aici suntem azi, de aici pornim. Nu toate... Sigur că sunt persoane care meriă și sporurile și salariile. Dar trebuie să ne uităm... Definiția și cum au apărut sporurile și aici sunt mai multe legende. Dar trebuie să găsim o legătură directă între a-i stimula pe cei care lucrează în aparatul public, că asta însemană un spor, și performanță”, a declarat Cîțu, pentru Digi24.

Întrebat dacă veniturile bugetarilor nu vor scădea, premierul a răspuns: „Ce am putut noi face prin Guvern am făcut. Am luat o decizie în decembrie de a menține nivelul veniturilor din sectorul buegtar la nivelul din decembrie 2020. Mi-am asumat această decizie”.

„Am spus că luăm această decizie pentru că Legea salarizării a creat mai multe probleme decât a rezolvat. Au apărut tot felul de excepții. Principiul pe care ni l-au aruncat în față cei de la PSD când au venit cu legea e că președintele are cel mai mare salariu și de aici pornim în jos. Acest principiu nu mai e respectat de mult și e nevoie de o resetare a Legii salarizării și facem acest lucru împreună cu o reformă a sistemului de pensii. Eu vreau să facem și această reformă în administrație în modul în care oamenii sunt evaluați”, a mai declarat șeful Guvernului.

Cîțu a mai spus că i se pare normal ca actuala Lege a salarizării, votată în Parlament, să fie modificată tot prin Parlament, nu prin Ordonanță de Urgență: „Din punctul de vedere al Guvernului, am plafonat, ținem sub control cheltuielie cu salariile și începem această Lege a salarizării, dar această lege a trecut de Parlamentul României. Orice corectare trebuie să se facă tot în Parlament, transparent. Prin OUG doar menținem status-quo-ul până la Legea salarizării”.