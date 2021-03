Florin Cîțu: Legea salarizării ajunge în Parlament, în curând. Dispare sistemul de sporuri. Să ne asigurăm ca acei funcționări care își fac bine treaba sunt cel mai bine remunerați (VIDEO)

Florin Cîțu a susținut, luni, de la tribuna Parlamentului, un discurs despre proiectelul de lege privind bugetul de stat pe 2021. Prim-ministrul a vorbit despre reforma din administrația publică și despre acordarea sporurilor în funcție de performanță.

"Reformă în administrație locală și centrală: angajații sectorului public trebuie să-și asume deciziile. Salariile mai mari cu 70% decât în sectorul privat, trebuie justificate. Dublarea cheltuielilor în sectorul bugetar în ultimii 4 ani trebuie să se vadă și în performanță. Nu putem să păstram un stat construit de comuniști sa speram ca va face performață în economia secolului XXI. Veniturile în sectorul bugetar trebuie să fie transparente și reglate direct de performanță. Este contraproductiv să exista așteptări ca salariile cresc oricum, indiferent de performanță.

Legea salarizării ajunge în Parlament în curând. Bineînțeles, dispare sistemul de sporuri, asa cu este el implementat astăzi și multe dintre sporuri dispar. Cel mai important este sa ne asigurăm ca acei funcționări care își fac bine treaba sunt cel mai bine remunerați. De 30 de ani clasa politică a fugit de reformă, de măsuri clare și transparente care fac bine întregii societăți pe termen lung. Nu trebuie să ne mai fie frică să cerem transparență în modul în care sunt cheltuiți banii publici. Vom avea mai puțini oameni in companiile de stat. Oameni transparenți și competenți. Politica salarială a anului 2021 pentru operatorii economici este prevăzută în proiectul de lege. Aceștia au plafonată cheltuiala salarială la nivelul anului 2020. Deci nu pot sa crească salariile trebuie să se descurce cu banii de anul trecut", a afirmat premierul României.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.