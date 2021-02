Florin Cîțu: Liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7.16 (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu susține că liderii coaliției de guvernare și-au asumat deficitul bugetar de 7.16, care nu va fi depăși. Mai mult decât atât, premierul Cîțu a anunțat că vor exista bani pentru plata facturilor din Ministere, iar în prezent au fost identificate inclusiv zonele în care mai sunt necesare sume, pentru mărirea bugetulu.

„Da, am discutat cu toți și cu liderii coaliției, discutăm și astăzi, nu există discuții. Liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7.16. Am prezentat acest buget public, am făcut alocările, vedem în acestă dezbatere.

A fost publicat bugetul săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone. S-au identificat zone, dar sunt sume mici, câteva credite de angajament, cred că la Ministerul Sănătății vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că pot să mai facă contracte, dar în rest pentru plata facturilor, și la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Sănătății sunt alocați, nu există nicio problemă. Veți vedea că nu există probleme la plata facturilor.”, a declarat premierul.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.