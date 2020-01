Cîțu susține afirmațiile lui Orban pe tema pensiilor și alocațiilor: Creșterea cheltuielilor, condiționată de încasările la buget. PSD nu a arătat sursa de finanțare

Ministrul Finanțelor a transmis că susține pe deplin afirmațiile premierului legate de pensii și alocații. Duminică dimineață, Ludovic Orban a declarat că majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, prevăzută în lege, nu este sigură și asta pentru că depinde de încasările bugetare. (Detalii AICI). Totodată, acesta a precizat că alocațiile pentru copii vor fi majorate din a doua jumătate a anului doar dacă vor exista resursele financiare. (Detalii AICI) Precizarea vine la câteva zile după ce Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a amânat pentru 1 august dublarea alocațiilor.

După declarațiile premierului pentru HotNews, ministrul Florin Cîțu a subliniat că, într-adevăr, majorarea pensiilor și alocațiilor depind foarte mult de încasările la buget și de banii de care țara noastră dispune în acest moment.

Florin Cîțu a ținut apoi să precizeze că de vină pentru această situație este PSD, deoarece el a propus majorarea cu 40% a pensiilor și dublarea alocațiilor, fără a arăta care este sursa de finanțare.

Mesajul integral al ministrului Finanțelor:

„Premierul Romaniei a facut o declaratie pe care o sustin 100%.

Dinamica cresterilor cheltuielilor cu asistenta sociala este conditionata, ca in orice tara din lume, de evolutia economiei si a incasarilor la buget. Mai ales in situatia Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii si asistenta sociala.

in plus, dublarea alocatiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusa in buget si este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decat cele bugetate si/sau reduceri de cheltuieli.

Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor. Am cautat sursa de finantare. Nu am gasit-o. Nu exista. Am facut la fel pentru amendamentul introdus in Parlament care dubleaza alocatiile. Nici acolo nu am gasit sursa de finantare. Iresponsabilitate maxima din partea socialistilor care in disperarea de a-si salva imaginea sunt gata sa arunce in aer Romania.

Guvernarea PNL este una RESPONSABILA.

Venim cu SOLUTII atat pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cat si pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile si populismele guvernarilor PSD din ultimii ani.

#RomaniiTrebuieSaStie”