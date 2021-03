Florin Cîțu: „Mereu evaluăm cu specialiștii efectul restricțiilor, dar întâi să vedem o reducere a numărului de infectări și să mai scadă presiunea pe spitale”

Premierul Forin Cîțu a transmis, luni, că guvernanții, alături de specialiști, evaluează în permanență efectele restricțiilor anti-COVID-19. „Dar mai întâi sa vedem o scădere a numărului de infectări și să mai scadă presiunea pe spitale”, a precizat șeful Guvernului, dezmințind astfel o informație apărută în spațiul public, potrivit căreia decidenții iau în considerare relaxarea restricțiilor la nicio zi de la intrarea în vigoare a celor noi.

Florin Cîțu susține că restricțiile anti-COVID-19 vor fi relaxate doar când situația epidemiologică o va permite

„Obiectivul Guvernului este vaccinarea a peste 10 milioane de oameni in Septembrie.

Vom avea suficiente doze de vaccin, vom mai deschide centre noi de vaccinare, trebuie doar ca romanii sa își dorească sa fie imunizați. Este singura cale de a învinge pandemia și de a reveni la o viata apropiată de cea normală, pana in această vară.

Tot timpul evaluam împreuna cu specialiștii efectul restricțiilor. Dar mai întâi sa vedem o scădere a numărului de infectări și să mai scadă presiunea pe spitale”, a scris premierul Florin Cîțu, luni, într-o postare pe Facebook.

De altfel, Cîțu a susținut că-i înțelege pe români că au obosit după un an de pandemie, dar este esențial ca regulile să fie în continuare restectate. „Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea! Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am depus toate eforturile”, a declarat premierul luni dimineață, în contextul în care duminică noapte sute de români din mai multe orașe au protestat față de noile restricții.