Senatorul liberal Florin Cîțu a lansat noi critici la adresa ministrului Finanțelor și a guvernării PSD-ALDE. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta acuză partidele aflate la guvernare că își fac campanie pe banii românilor care muncesc în sectorul privat și care susțin prin taxele lor măsurile populiste luate în ultimii trei ani.

"Lectia de economie pentru Orlando.

Orlando, atunci cand spui ca statul preia costul comisioanelor pentru transferurile de bani ale romanilor din strainatate de fapt spui asta:

Eu, Orlando, am decis sa-i FORTEZ pe cei catre locuiesc, muncesc si platesc impozite in Romania sa PLATEASCA ei din buzunarul lor comisioanele pe care le platesc alti romanii cand transfera bani din strainatate in Romania.

Acum este corect. Si nici nu ai mult de retinut.

Avand in vedere ca la buget este deja o gaura de 10.4 miliarde lei dupa 6 luni, cetatenii romani care traiesc in Romania vor suporta costul comisioanelor plus DOBANDA. Ca sa intelegi mai bine, deficitul la buget creste cu valoarea comisioanelor si este acoperit din imprumuturi.

Ideea de baza este urmatoarea: TU, PSD, ALDE va faceti campanie pe banii romanilor care muncesc in sectorul privat.

Tot ce promiti tu o faci pe banii romanilor care muncesc in sectorul privat si sustin prin taxele lor toate nemerniciile aprobate de voi in ultimii trei ani.

A avut Romania vreodata un ministru mai incompetent si mai comunist ca Orlando?", a scris Florin Cîțu pe Facebook.