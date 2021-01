Florin Cîțu, mesaj pentru bugetarii care cer salarii mai mari: Suntem în criză. Fără o creștere economică sustenabilă, fără investiții, nu avem cum să susținem acest nivel al salarizării

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, faptul că știe foarte bine care sunt nemulțumirile bugetarilor referitoare la salarii, dar cunoaște și cererile angajaților din sectorul privat. Cîțu a dat de înțeles că pur și simplu situația economică nu permite o majorare a salariilor.

Șeful Guvernului a ținut să le transmită angajaților de la stat care vor salarii mai mari că trebuie făcute întâi investiții și o creată o economie cu adevărat performantă, pentru a putea susține salariile și pensiile la nivelul actual.

Florin Cîțu: Fără o creștere economică sustenabilă, fără investiții, nu avem cum să susținem acest nivel al salarizării

„Sunt sigur că miniștrii care coordonează acele sectoare din economie au avut discuții cu liderii de sindicat. Eu am vorbit și cu cei care plătesc taxe, cei din sectorul privat. Și de acolo sunt multe cereri. România trece printr-o situație dificilă, printr-o perioadă de criză economică. Totuși, în 2020, în cea mai mare criză economică din ultimii 100 de ani, eu am fost cel care a spus că nu e momentul să facem o reformă în administrație, să înghețăm salariile, să facem aceste lucruri în 2020. Am avut o creștere a salariilor medie în sectorul public, în 2020, de 8%, când în restul Europei media a fost de 3%.

Anul acesta trebuie să alocăm resurse către investiții, pentru a genera creștere economică. Numai cu creștere economică sustenabilă - ăsta e semnalul pentru toți angajații din sectorul public - putem să susținem nivelul actual de salarizare. Fără o creștere economică sustenabilă, fără investiții, nu avem cum să susținem acest nivel al salarizării. Dar mereu sunt dispus să discut cu toată lumea, cu cifrele, pe masă, să vedem care sunt soluțiile. Toți trebuie să tragem în aceeași direcție să avem o economie performantă, care să poată susține și salariile și pensiile la nivelul actual”, a declarat premierul Florin Cîțu.