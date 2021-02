Florin Cîțu: Ministerele au bugete mai mari, dar vreau performanță. La rectificarea bugetară vom discuta cu mandatele pe masă / Despre plafonările de salarii și restructurările din companiile de stat

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, că la jumătatea anului, când se va face rectificarea bugetară, se va discuta „cu mandatele pe masă”. Șeful Guvernului a precizat că a acceptat solicitările miniștrilor de a avea bugete mai mari anul acesta decât în 2020, dar vrea performanță și reformă la schimb. Cîțu a criticat apoi faptul că niciuna dintre companiile de stat care trebuiau să vină cu planuri de restructurare și reformă nu au făcut acest lucru. „Cum nu am primit niciun program de restructuratre a companilor, vom face asta prin Legea bugetului”, a punctat el. De asemenea, a mai anunțat prim-ministrul, salariile operatorilor economici cuprinși în proiectul de buget au fost plafonate la nivelul anului trecut.

Florin Cîțu, avertismente după elaborarea proiectului de buget pe 2021. Premierul vrea performanță și reforme

„Toți miniștrii au vrut bugete mai mari față de anul trecut. Am avut câteva excepții, MAE, Secretariatul general și Ministerul Finanțelor. Am răspuns cu bugete mai mari în mare parte. Avem bugete mai mari la toate ministerele cu aceste trei excepții, dar am și așteptări pentru miniștrii: performanță, eficiență și prin, aceste alocări, vreau să văd o monitorizare. La jumătatea anului vom face o evaluare, vom avea indicatori, privind execuția bugetară. Am văzut filmul ăsta și în anii precedenți, că ne batem pentru bani și la jumătatea anului execuția e dezastroasă.

Am văzut discuții în spațiul public, nu știu cât de adevărate, privind voturi în Parlament pentru susținerea bugetului sau demisii. Vorbim la jumătatea anului, la rectificarea bugetului, cu mandatele pe masă. Am fost de acord să mărim bugetul, dar vreau să văd și execuție, performanță, reformă. Cum nu am primit niciun program de restructurare a companilor, vom face asta prin Legea bugetului. Ministerele spun că lucrează la aceste măsuri concrete.

Politica salarială pentru operatorii economici e în proiectul de lege. Am plafonat cheltuielile de natură salarială la nivelul 2020 pentru toți operatorii economici din proiect. Sunt câteva excepții: majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, dar numai pentru cei care intră sub incidența acestor reglementări.

Anunț pe toți că nu voi aștepta până la jumătatea anului să-mi spună că nu au făcut nicio refomă și că trebuie să plătim aceste subvenții sau salarii că sunt în lege. Au timp până la jumătatea anului să înceapă reforma pentru a avea bugetele suplimentate”, a declarat premierul Florin Cîțu.