Ministrul Finanțelor explică de ce România se împrumută atât de mult

Florin Cîţu, ministrul Finanțelor, a susținut că trebuie să împrumutăm 87 de miliarde de lei pentru a achita datoriile ajunse la scadenţă, făcute de guvernele anterioare, dar și pentru a acoperi deficitul bugetar.

„La începutul anului am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 3,6% din PIB plus ce vine din urmă. Să plătim datoriile contractate în urmă. Asta este jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi.

Ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un guvern care ar trebui să fie de tranziţie, este un guvern care vine după o guvernare îngrozitare, cu un deficit pe anul acesta mai mic, dar care anul trecut a depăşit 4% şi, totuşi, avem această încredere a investitorilor.

Ne împrumutăm pentru a acoperi deficitul bugetar care a trecut prin Parlament, a fost asumată Legea bugetului în Parlament, deci e transparent. Plus ceea ce ne-a lăsat PSD-ul în ultimii ani de zile. Astea sunt lucrurile pe care le finanţăm. Nu este niciun secret aici”, a explicat ministrul Florin Cîțu, pentru Digi24.

Întrebat dacă Ministerul Finanțelor chiar vrea să împrumute anul acesta 87 de miliarde de lei, Florin Cîțu a răspuns: „Să ştiţi că dacă situaţia execuţiei bugetare este mai bună ne împrumutăm mai puţin”.

În condițiile în care România a împrumutat pe timp de criză 12,5 miliarde de euro, iar acum împrumută 18 miliarde de euro, ministrul a fost întrebat de ce acum avem nevoie de mai mulți bani decât în perioada de criză.

„Este altă economie. Vă dau şi altă relevanţă, de am ajuns să facem aceste împrumuturi. Uitaţi-vă la cum a evoluat deficitul bugetar, la 10 luni în 2016 era un miliard de lei. În 2017 la 10 luni 10 miliarde de lei, în 2018 era 20 de miliarde de lei, iar când am preluat eu mandatul era le peste 28 de miliarde de lei. S-a acumulat, au fost foarte multe datorii şi am ajuns aici. Vedem aici această iresponsabilitate a guvernelor din trecut, care s-au împrumutat şi au tăiat banii de la investiţii”, a declarat Florin Cîțu, pentru Digi24.