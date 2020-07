Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a prezentat miercuri, alături de președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan, programul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”. Demnitarul este de părere că Guvernul s-a descurcat cu succes în fața unei crize „fără precedent” și susține „încredere este cel mai important lucru pe care l-a câștigat” cabinetul PNL în primele șase luni de guvernare.

