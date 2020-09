Florin Cîțu, ministrul Finanțelor: O guvernare liberală înseamnă taxe mai mici, puține și plătite de toată lumea, fără discriminări

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a negat că Guvernul PNL ar urma să taie salariile bugetarilor și pensiile. „Faptele vorbesc pentru noi”, susține demnitarul liberal, care a subliniat că actualul cabinet de la Palatul Victoria a eliminat o serie de taxe introduse de fosta guvernare.

O guvernare liberală înseamnă taxe mai mici, puține și plătite fără discriminări, spune ministrul Florin Cîțu

„Faptele vorbesc pentru noi. Guvernul socialist a introdus supra-taxarea contractelor part-time, am eliminat-o noi. A introdus TVA defalcat, am eliminat noi. A introdus supra-acciza la carburant, am eliminat noi. A introdus OUG 114, care a fost un armaghedon pentru sectorul privat, a distrus sectoare întregi din economie, am eliminat noi. Asta este direcţia în care mergem noi. Anul acesta, deşi ştim că este un an dificil, resursele sunt limitate, a început o criză - cea mai mare criză din ultima sută de ani - am reuşit să creştem punctul de pensie cu cea mai mare valoare. Au crescut şi alocaţiile pentru copii cu 20% chiar dacă acest proiect a trecut de Parlament fără sursă de finanţare. O guvernare liberală înseamnă taxe mai mici, puţine, şi le plăteşte toată lumea, fără discriminări”, a declarat Florin Cîțu, potrivit Agerpres.

Ministrul Finanțelor Publice s-a aflat luni și marți în județul Neamț, unde a participat la o serie de întâlniri cu oameni de afaceri.

Ședință de plen în Parlament pentru dezbaterea rectificării bugetare. Semnal de alarmă tras de economiștii BNR cu privire la majorarea pensiilor cu 40%

Plenul Parlamentului se reunește, marți, pentru dezbaterea proiectelor privind rectificarea bugetului de stat și al asigurărilor sociale de stat pe acest an, care includ amendamentul PSD referitor la majorarea punctului de pensie cu 40%.

În urmă cu aproape o săptămână, la propunerea PSD, parlamentarii din Comisiile de buget au abrogat articolul din rectificarea bugetară privind majorarea punctului de pensie cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede o creștere cu 40%. Tot la propunerea PSD, comisiile au mai adoptat un amendament care prevede majorarea sumelor repartizate UAT-urilor cu 1 miliard de lei. Printre altele, s-a adoptat o alocare suplimentară de 5,635 milioane de lei, în bugetul Camerei Deputaților, pentru achiziționarea echipamentelor necesare dotării birourilor parlamentare din teritoriu la schimbarea legislaturii.

Premierul Ludovic Orban susține că „bugetul nu își mai permite nicio creștere a cheltuieilor în momentul de față”. Întrebat dacă Guvernul își menține intenția de a merge la Curtea Constituțională în cazul în care rectificarea bugetară va fi adoptată cu modificările propuse de PSD, prim-ministrul a răspuns: „Noi ne vom bate și vă readuc aminte că celelalte formațiuni politice nu au fost prezente la această masacrare a bugetului României. Sigur că în plen așteptăm aceeași atitudine și dacă formațiunile politice vor adopta aceeași atitudine ca în Comisia de buget-finanțe, vom putea retrimite raportul la Comisia de buget-finanțe, astfel încât să împiedicăm adoptarea modificărilor”.

În acest context, economiștii BNR au avertizat că majorarea punctul de pensie cu 40% ar cauza creșterea deficitului bugetar în 2021 la peste 11% din PIB și atrag atenția cu privire la efectele negative sistemice asupra economiei românești prin deteriorarea bugetului public, potrivit raportului de analiză a convergenţei "România - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul Băncii Naţionale a României.

