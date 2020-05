Florin Cîțu, ministrul Finanțelor: România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în primul trimestru

România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în primul trimestru din 2020, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



„Aici sunt două aspecte. În primul rând trebuie să ne uităm în trecut, la ceea ce s-a întâmplat în primul trimestru și cum am ajuns acolo, și apoi ce vedem în viitor pe baza a ceea ce s-a întâmplat în primul trimestru. În primul trimestru, de acum este clar că ceea ce a făcut Guvernul a avut un efect pozitiv pentru întreaga economie. Datele reale, ce a publicat INS, arată o creștere economică în primul trimestru de 0,3%, față de trimestrul IV, dar aici trebuie să ne uităm la context. Analiștii estimau o contracție economică de -0,9 pe primul trimestru, deci o diferență de 1,2 puncte procentuale, și să ne uităm în Europa, unde România și încă două țări mai sunt pe creștere economică. Deci suntem într-un context de criză economică globală – să nu uităm acest lucru – o criză nemaiîntâlnită, cea mai mare criză pe care am văzut-o noi de când înregistrăm date, și România a reușit în primul trimestru să rămână pe creștere economică”, a subliniat demnitarul.

Ministrul Florin Cîțu a explicat că „România a reușit în primul trimestru să rămână pe creștere economică. Sunt mai mulți factori acolo care au lucrat, un pic faptul că nu am închis niciodată toată economia – de exemplu, în România, șantiere au fost deschise, restaurantele nu au fost închise, ci au putut să facă acele livrări. Au fost locuri care au rămas deschise, ceea ce a ajutat foarte mult pe lângă măsurile active. Am lăsat în economie 10 miliarde de lei în martie, am început plata șomajului tehnic etc”.

„Să eliminăm acele scenarii apocaliptice, pe care le tot aruncau socialiștii pe scena public, și plăteau să fie aruncate pe scena publică, cum că economia ar fi ruptă în două sau în dezastru șamd. Acesta este primul lucru și e foarte important să știm că am reușit să oprim declinul. Bineînțeles că urmează trimestrul II. Așa trebuie să luăm lucrurile, pas cu pas, atent, prudent. În trimestrul II există provocări foarte mari, pentru că avem luna aprilie, care a fost toată în stare de urgență, și mai, când începem să relaxăm. Este clar că pe trimestrul II rezultatele nu vor arăta la fel de roz. Nu va fi la fel de bine, dar putem în continuare, prin măsurile active pe care le ia Ministerul Finanțelor, precum injectarea de lichiditate în sistem, am plătit facturile la timp – ceea ce nu s-a mai întâmplat de ani de zile în România”, a adăugat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.