Florin Cîţu a declarat că două misiuni ale Fondului Monetar Internaţional se află în România pentru a analiza modul în care sunt colectați banii la buget și pentru a vedea măsura în care actuala formă a Codului Fiscal mai este potrivită pentru situația economică în care se găsește țara noastră.

„FMI este aici pentru a ne ajuta pe partea de colectare. Este o analiză a modului în care colectăm banii la buget. Două-trei săptămâni. Sunt două misiuni FMI pe care le-am cerut: una pe colectare, alta pe analiză de Cod Fiscal. Vreau să văd ce soluții au pentru a vedea cum putem colecta mai mulţi bani la buget şi a doua să vedem dacă Codul Fiscal, aşa cum este construit, mai funcţionează în această economie sau nu”, a declarat Florin Cîțu, citat de News.ro.

Ministrul Finanțelor a ținut să sublinieze că, dat fiind modul în care Guvernul PNL a construit bugetul, riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape zero: „Aşa cum am construit bugetul, riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este foarte, foarte mic, aproape de zero. Am făcut un buget conservator, cu mai mulţi bani alocaţi către investiţii, dar investiţii care se pot face. În acest an, aşteptăm ca o contribuţie mai mare la creşterea economică să vină de la investiţii, nu de la consum. Nu ne este teamă de o încetinire a economiei globale, România este ok”.