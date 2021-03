Florin Cîțu, mulțumit de activitatea lui Valeriu Gheorghiță: Ne uităm la rezultate - România, când are nevoie, imediat deschide centre de vaccinare, avem oameni care se vaccinează, suntem în top (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că e mulțumit de activitatea lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19. Acesta a apreciat modul în care medicul comunică evoluția campaniei de vaccinare, dar și rezultatele efective: „România, când are nevoie, imediat deschide centre de vaccinare, avem oameni care se vaccinează, suntem în top la vaccinare”.

