Florin Cîțu, premierul desemnat, a anunțat că va depune vineri, în Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare. A mai precizat, de asemenea, că de luni vor începe negocierile pentru formarea unei majorități.

Cîțu a mai declarat că minitrul propus la Finanțe va fi Lucian Heiuș.

Vineri, Biroul Executiv al PNL a votat în unanimitate pentru lista miniștrilor din Guvernul Cîțu și programul de guvernare.

„Azi am prezentat lista guvernului și programul de guvernare, le vom depune azi în Parlament.

Lucian Heiuș este propus ministru al Finanțelor. Este un om care știe foarte bine ce înseamnă finanțele

Azi s-a luat decizia formării unei echipe de negociere pentru a începe discuțiile cu celelalte partide parlamentare pentru formarea unei majorități, iar săptămâna viitoare vor începe discuțiile.

Sper ca PSD să nu mai tergiverseze calendarul”, a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.