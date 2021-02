Premierul Florin Cîțu a comentat luni în cadrul unei declarații de presă protestul minerilor din Valea Jiului și a dat asigurări românilor că în mandatul său nu va permite o nouă mineriadă, așa cum s-a întâmplat “în mandatele lui Iliescu și al altor socialiști”:

“Sunt foarte mulți politicieni care profită, așa cum au profitat și alți politicieni, tot din aceeași categorie în ultimii ani de pe urma acestei categorii sociale. Țineți minte ce s-a întâmplat în anii ’90. Eu vreau să spun atât românilor și Bucureștenilor că nu voi permite niciodată, în România, în mandatul meu, ce s-a întâmplat în mandatele lui Iliescu și al altor socialiști. Nicio mineriadă nu se va întâmpla în acest mandat”,a declarat Florin Cîțu.

