Florin Cîțu: Niciodată n-am spus că vaccinarea o să fie obligatorie și nu există niciun proiect pe masa Guvernului în acest sens (VIDEO)

Pe masa Guvernului Cîțu nu există niciun proiect privind vaccinarea obligatorie, a precizat luni premierul, care a subliniat că nu a spus niciodată că vaccinarea o să fie obligatorie.

„Mesajul era foarte clar și chiar persoanele respective au spus că sunt pentru vaccinare, doar că nu vor o vaccinare obligatorie. Niciodată n-am spus că vaccinarea o să fie obligatorie. Nu există niciun proiect pe masa Guvernului de vaccinare obligatorie. Foarte bun mesajul celor o mie de persoane, care susțin vaccinarea, deci mergem în direcția corectă”, a declarat premierul.

știre în curs de actualizare

