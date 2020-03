Ministrul Finanțelor Publice a declarat, joi, la începutul ședinței de Guvern că ordonanța privind amânarea plății ratelor la bănci va conține o prevedere dedicată și celor care au rate de leasing.

” Se suspendă perioada, care e de până la 9 luni. Am inclus clienții IFN, ceea ce înseamnă și leasing.”, a spus Florin Cîțu.

