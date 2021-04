Florin Cîțu: Având în vedere refuzul lui Dan Barna de a-și asuma această responsabilitate, o să preiau interimatul Ministerului Sănătății până când coaliția va numi un ministru (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat că el însuși va fi ministrul interimar al Sănătății, după ce președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea pe care i-a înaintat-o în acest sens. Primul-ministru a explicat că va asigura interimatul funcției până când coaliția va propune un om care să preia funcția plină, precizând totodată că deja a avut o întâlnire cu o parte din conducerea ministerului și că în continuare prioritatea este asigurarea celor 1.600 de paturi pentru Terapie Intensivă.

„Având în vedere refuzul domnului Dan Barna de a-și asuma această responsabilitate în acest moment, am înaintat Președintelui României o nouă propunere, în persoana mea, propunere care a fost acceptată de către domnul Președinte. Astfel, o să preiau interimatul Ministerului Sănătății până când colegii noștri de coaliție vor numi un ministru care să preia aceste atribuții. În acest sens, am avut deja o întâlnire cu o parte din conducerea Ministerului Sănătății, iar mâine o să am două conferințe online, una cu toți directorii de DSP și cu toți directorii spitalelor Covid. În continuare, rămâne o prioritate pentru noi, în această perioadă dificilă, să asigurăm cele 1.600 de paturi pentru Terapie Intensivă și în același timp să gestionăm această perioadă dificilă”, a declarat premierul Florin Cîțu, noul ministru interimar al Sănătății.

Premierul Florin Cîțu l-a demis miercuri pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății. Nemulțumită de decizia primului-ministru, Alianța USR-PLUS l-a anunțat că îl lasă fără susținere.

„Este o decizie unilaterală și imatură poltic care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității lui Florin Cîțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte delicată pentru România. În momentul în care am constituit acest Guvern de coaliție ne-am asumat să lupm deciziile majore împreună, prin consultare și prin dialog și asta s-a întâmplat până astăzi. În această dimineață, am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizia deja luată și transmisă președintelui României. Nu a exista nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legată de o asemenea decizie, cu atât mai mult cu cât luni, în ședința coaliției agreaserăm că reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest balet politic care încearcă să-și mărească impresia artistică. Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS”, a spus Dan Barna, copreședintele USR-PLUS.

În schimb, UDMR, prin vocea vicepremierului Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține în continuare.

„Florin Cîţu are susţinerea noastră în continuare, a condus cu responsabilitate şi cu multă empatie Guvernul, până acum, şi sunt convins că va avea această posibilitate să conducă mai departe Guvernul. Trebuie să trecem peste această situaţie. Da, pentru toată lumea este o situaţie nedorită, dar nu se pune problema să ne gândim la schimbarea primului ministru, să reluăm discuţiile, să aruncăm ţara într-o instabilitate politică şi nu putem transmite nici cetăţenilor, nici societăţii la modul general, dar nici partenerilor noştri externi că nu suntem în stare să gestionăm o situaţie politică şi permanentă. Ne întoarcem într-o criză politică, nu este de acceptat", a afirmat președintele UDMR, pentru Agerpres.