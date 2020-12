Florin Cîțu, noul premier: Sunt conștient de responsabilitatea care mi-a fost acordată, de a guverna România într-o perioadă atât de dificilă. Mulțumesc, și la treabă! (VIDEO)

Florin Cîțu a primit încrederea Parlamentului și îl mai desparte doar o formalitate până la a fi oficial noul prim-ministru al României, și anume depunerea jurământului. Liberalul a susținut o primă declarație din noua calitate, în plenul reunit al Parlamentului, și a promis că nu va înșela așteptările „milioanelor de români” care au susținut coaliția formată de PNL, USR-PLUS și UDMR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.