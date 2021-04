Florin Cîțu: Nu cred că este încă momentul să renunțăm la mască în spațiul public, dar după 1 iunie putem să discutăm de evenimente unde oamenii sunt vaccinați, de restaurante care să nu mai fie legate de incidență

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre primul orizont pentru revenirea României la normalitate, 1 iunie, și a explicat că după această dată vor putea fi luate în discuție mai multe măsuri de relaxare. „Putem să discutăm de evenimente unde oamenii sunt vaccinați, putem să vorbim de restaurante care, de exemplu, să nu mai fie legate de rata de incidență”, a declarat luni seară primul-ministru, explicând că încă nu este momentul pentru a renunța la mască în spațiul public, dar că renunțarea la carantina de noapte ar putea fi luată în calcul după prima zi a verii.

„Cred că după 1 iunie putem să discutăm de unele măsuri de relaxare”, a declarat premierul, luni seară, la TVR 1. Întrebat dacă s-ar putea renunța și la mască, Florin Cîțu a explicat: „Nu, masca, nu cred că este încă momentul în spațiul public, dar putem să discutăm de evenimente unde oamenii sunt vaccinați, putem să vorbim de restaurante care, de exemplu, să nu mai fie legate de rata de incidență. Dacă tot personalul dintr-un restaurant este vaccinat, suntem într-un municipiu sau oraș în care avem o rată de vaccinare mai mare, putem să gândim măsuri care să ne spună că, ok, restaurantele nu mai depind de rata de incidență și atunci rămân deschise cu 30%, 40% din capacitate”.

Demnitarul liberal a precizat că inclusiv renunțarea la carantina de noapte ar putea fi luată în discuție după 1 iunie.

„Putem discuta multe lucruri, multe lucruri la care visam de un an de zile acum le putem face. Nu mai spun că începe perioada concediilor. Ați văzut, în această iarnă, din păcate, a trebuit să luăm acea măsură ca pensiunile de munte să fie la capacitate de 70%. Multe din restaurante nici n-au putut să fie deschise din cauza condițiilor. Acum putem să vorbim de alt gen de turism în România în această vară dacă ne vaccinăm”, a adăugat Florin Cîțu.

Premierul i-a îndemnat pe români să se vaccineze anti-COVID-19, indicând vaccinarea drept singura soluție pentru ieșirea din pandemie și totodată variabila de care depinde ritmul de relaxare a restricțiilor. În prezent, România are o capacitate de 120.000 de persoane vaccinate pe zi, iar obiectivul este acela de a avea 5 milioane de persoane vaccinate la finalul primăverii.

„Ieri am depășit 3 milioane de persoane vaccinate - 20% de persoane care trebuie vacciante. Avem un obiectiv - 1 iunie, 5 milioane persoane vaccinate, peste 30% din persoanele adulte. Ne-am uitat la țările care au avut un grad mai mare de vaccianre și aici au început să scoată din măsurile pe care le aveau pentru a ne apropia de normalitate. E o țintă foarte realistă. Noi ne-am ocupat de două lucruri importante: am comandat dozele, și n-am asigurat că avem dozele necesare, și am creat capacitatea - putem vaccina 120.000 de persoane pe zi”, a adăugat prim-ministrul Florin Cîțu.

Până luni seară, pe teritoriul României, au fost administrate peste 4,9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, la un număr de aproape 3,1 milioane de persoane, dintre care circa 1,82 milioane au primit inclusiv rapelul.

