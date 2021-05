Florin Cîțu: Nu cred că vor exista discriminări între vaccinați și nevaccinați / Despre oferirea de bani pentru imunizare: Nu cred că astfel de măsuri funcţionează (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a susținut joi, din nou, că nu crede că se poate vorbi despre discriminări între persoanele vaccinate anti-COVID-19 și cele nevaccinate. Întrebat despre posibilitatea ca românilor imunizați să li se ofere bani, ca metodă de stimulare a campaniei, șeful Guvernului a spus că premiul e revenirea la normalitate.

