Florin Cîțu nu crede că acordarea de facilități celor vaccinați e discriminare: Dacă Germania e OK, putem fi și noi OK. Cred că e normal ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei imunizați (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu nu consideră discriminatorie măsura ca persoanele vaccinate anti-COVID-19 să beneficieze de anumite facilități.

„Vineri va fi Comitetul interministerial. Acestea sunt propuneri pe care le vom discuta cu miniștrii Sănătății, de Interne, al Justiției. Toți miniștrii vor fi prezenți. Acestea sunt propuneri. Există un mod de motivare a populației în fiecare țară. Dacă Germania e OK să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, putem fi si noi OK. Până la urmă, vaccinarea e singura soluție să iesim din pandemie. Cred că e normal ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a declarat, miercuri, premierul Florin Cîțu.

