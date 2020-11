Florin Cîţu: Nu creștem taxele. E o manipulare ordinară marca PSD / Nu văd de ce salariile demnitarilor n-ar trebui să fie plafonate și anul viitor

Florin Cîţu, ministrul Finanțelor, a insistat, din nou, că nu va crește taxele de la anul, așa cum fals susține PSD. Cîțu a afirmat că declarațiile liderilor social-democrați despre intențiile liberalilor de a majora taxele și impozitele nu reprezintă altceva decât o „manipulre ordinară”. Florin Cîțu a ținut să precizeze că liberalii chiar au eliminat taxe impuse de vechea guvernare social-democrată. Cîțu a mai declarat că salariile demnitarilor au fost plafonate în 2020 și „nu văd de ce n-ar trebui să fie plafonate şi anul viitor”.

Florin Cîțu: Nu vom crește taxele pentru că nu e nevoie

Întrebat cum răspunde acuzațiilor PSD că intenționează să crească taxele anul viitor, după ce trec și alegerile parlamentare, ministrul Florin Cîțu a spus: „Eu nu răspund în fața PSD, ci în fața românilor şi românilor le-am arătat că noi chiar eliminăm taxele. Am eliminat supra-acciza la carburant, supra impozitarea contractelor part-time, am eliminat Ordonanţa 114 şi am încasat mai mult decât încasa PSD cu toate aceste taxe, într-o perioadă de creştere economică”.

„Nu avem nevoie să creştem taxele şi nu vom creşte taxele. E o manipulare ordinară, dar suntem obişnuiţi cu manipulări din partea PSD...”, a mai susținut ministrul liberal al Finanţelor.

„Anul viitor va fi o consolidare fiscală, care se bazează pe mai multe venituri la buget. Această consolidare nu se va face cu măriri de taxe sau creștere de taxe. Se va face cu colectare mai bună și digitalizare”, a mai declarat liberalul.

Florin Cîțu a mai spus că proiectul de buget pe anul viitor e acum la Ministerul de Finanțe și, conform legii, va fi prezentat la 15 zile după învestirea noului Guvern. El a răspuns astfel și acuzațiilor PSD conform cărora liberalii nu vor să prezinte bugetul pe 2021 pentru a nu se da de gol, fix înainte de alegeri, că plănuiesc să crească taxele. Ministrul a mai spus că ei au o viziune asupra bugetului, dar nu-l pot prezenta decât în termenul prevăzut de legislație.

Întrebat dacă ia în calcul plafonarea salariilor demnitarilor, Florin Câțu a răspuns: „Ele au fost plafonate anul acesta și nu văd de ce n-ar trebui să fie plafonate şi anul viitor”.

Florin Cîțu: Exclud varianta unui acord cu FMI

Imagini HORROR! Celebra vedetă de la PRO TV a fost LOVITĂ cu SĂLBĂTICIE. A fost DESFIGURATĂ de o femeie

Ministrul Finanțelor a negat și că ar avea discuții cu Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru încheierea unui acord.

„Exclud varianta unui acord internațional cu FMI. Dacă ai câștigat încrederea pieței și a investitorilor, poți să finanțezi un deficit mare fără ajutorul instituțiilor financiare internaționale. Nu există aceste discuții”, a declarat Florin Cîțu.

Liberalul Florin Cîțu a prezentat, luni, bilanțul activității sale la un an de când a devenit ministrul Finanțelor Publice. Cu această ocazie, el a vorbit despre eforturile făcute în gestionarea efectelor produse de epidemia de coronavirus asupra economiei și finanțelor.