Florin Cîțu: Nu e nevoie să vină Guvernul să impingă pe toată lumea de la spate. Această vaccinare e un bun public. Nu există nicio scuză să nu ne vaccinăm (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a insistat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că români trebuie să se vaccineze anti-COVID-19 pentru a putea reveni cu toții cât mai rapid la normalitate. Acesta a precizat că Guvernul a depus mari eforturi pentru a asigura dozele de vaccin necesare și pentru a deschide multe centre, așa că românilor nu le mai rămâne decât să meargă să se imunizeze.

